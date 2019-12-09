Радио КБР 15.00 rus — 2019.12.09
— Новый горнолыжный сезон в Приэльбрусье торжественно откроется 14 декабря. (ЗАПИСЬ: Х.Беккаев, генеральный директор АО «Курорт Эльбрус»).
— Алий Анаев: «Создание инфраструктуры в труднодоступных и привлекательных туристических районах СКФО поможет развитию предприятий туриндустрии».
— В школах Нальчика планируется создать музеи боевой славы.
— Сегодня в Нальчике завершаются Всероссийские соревнования по тхэквондо. (ЗАПИСЬ: Б.Канкулов, главный секретарь Федерации тхэквондо СКФО).

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Радио КБР 18.00 kab — 2019.12.09

— Хэкум и л1ыхъужьхэм я махуэр нобэ ягъэлъэп1ащ.

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Радио КБР 18.00 bal — 2019.12.09

— Генеральный Прокурорну 2-си нальчикде инсанла бла тюбеширикди.

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Радио КБР 18.00 rus — 2019.12.09

— Кабардино-Балкария вошла в число регионов с наименьшим показателем количества граждан с вредными привычками.

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