Радио КБР 15.00 rus — 2019.12.09

— Новый горнолыжный сезон в Приэльбрусье торжественно откроется 14 декабря.(ЗАПИСЬ: Х.Беккаев, генеральный директор АО «Курорт Эльбрус»).— Алий Анаев: «Создание инфраструктуры в труднодоступных и привлекательных туристических районах СКФО поможет развитию предприятий туриндустрии».— В школах Нальчика планируется создать музеи боевой славы.— Сегодня в Нальчике завершаются Всероссийские соревнования по тхэквондо. (ЗАПИСЬ: Б.Канкулов, главный секретарь Федерации тхэквондо СКФО).