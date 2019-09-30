Радио КБР 15.00 kab — 2019.09.30

— УФ-м и еджап1э нэхъыщхьэмрэ щ1эныгъэмк1э министр Котюков Михаил республикэм лэжьыгъэ 1уэхук1э къеблэгъащ.— Нобэ щегъэжьауэ октябрым и ет1уанэ махуэ пщ1ондэ «Дунейр щ1алэгъуалэм я еплъык1эк1э» жыхуи1э кинофестиваль Налшык щек1уэк1ынущ.— КъБ-м и къэлащхьэм «Кунаки» зыф1аща киномрэ телевидениямрэ я Кавказ-Ищхъэрэм фестиваль октябрым щек1уэк1ынущ.— Урысей псо ц1ыхубэ фронтым къыхилъхьа 1уэхугъуэхэм ящыщ зым ипкъ итк1э, КъБ-м паллиативнэ дэ1эпыкъуныгъэм зэхъуэк1ыныгъэ игъуэтынущ.— Роспотребнадзорым и къудамэу КъБ-м щы1эм хъыбар дызэригъащ1эмк1э пыху-сыхур ц1ыхум къемыуэл1эн папщ1э прививкэхэр йок1уэк1.