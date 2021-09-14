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Радио КБР 15.00 kab – 2021.09.14
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Радио КБР 15.00 kab – 2021.09.14
Радио КБР 15.00 kab – 2021.09.14
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Сегодня в Доме правительства чествовали олимпийскую чемпионку по прыжкам в высоту Марию Ласицкене и ее наставника, заслуженного тренера России Геннадия Габриляна
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