Радио КБР 13.00 rus – 2019.08.30
— В КБР в День республики пройдут скачки «Кубок Эльбруса-2019».
— Финансовые услуги становятся более доступны для населения. (Управляющий отделением банка Росссии по КБР :А.Калов.).
— В МВД по Кабардино-Балкарской Республике состоялся брифинг, посвященный обеспечению правопорядка в период празднования Дня знаний и Дня государственности КБР(Начальник Отдела организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления МВД по КБР полковник полиции М. Боттаев.).
— В сельском поселении Атажукино в этом году появится Дом культуры. (Пресс-секретарь администрации Баксанского муниципального района : Л.Улимбашева.).

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 13.00 kab – 2019.08.30

— Махуэшхуэхэм ц1ыхубэм я шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщауэ зэрыщытынум теухуа зэ1ущ1э

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 13.00 bal – 2019.08.30

— Байрам кюнледе низам сакълаучула къоркъуусузлукъну жалчытырыкъдыла

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 13.00 rus – 2019.08.30

— В КБР в День республики пройдут скачки «Кубок Эльбруса-2019»

Подробнее