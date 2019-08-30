Радио КБР 13.00 rus – 2019.08.30

— В КБР в День республики пройдут скачки «Кубок Эльбруса-2019»— Финансовые услуги становятся более доступны для населения. (Управляющий отделением банка Росссии по КБР :А.Калов.).— В МВД по Кабардино-Балкарской Республике состоялся брифинг, посвященный обеспечению правопорядка в период празднования Дня знаний и Дня государственности КБР(Начальник Отдела организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления МВД по КБР полковник полиции М. Боттаев.).— В сельском поселении Атажукино в этом году появится Дом культуры. (Пресс-секретарь администрации Баксанского муниципального района : Л.Улимбашева.).