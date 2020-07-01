Радио КБР 11.00 rus – 2020.07.01

— Сегодня полпред Президента РФ в СКФО Ю.Чайка выразил свое отношение к внесению поправок в Конституцию.(ЗАПИСЬ: Ю.Чайка, полномочный представитель Президента РФ в СКФО).— Сегодня основной и последний день всенародного голосования по внесению изменений в Конституцию России. (ЗАПИСЬ: В.Безгодько, координатор Кабардино-Балкарского регионального отделения ЛДПР).— 51 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в КБР. (ЗАПИСЬ: С.Балаева, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).