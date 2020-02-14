Радио КБР 11.00 rus – 2020.02.14

— Сегодня проходит очередное заседание Правительства КБР.(Начальник управления по вопросам государственной службы и кадров администрации главы КБР А. Емузов.)— КБР получит сертификат на производство органических продуктов.— Минздрав КБР утвердил новый объем дорогостоящих обследований.— В горах КБР сохраняется повышенная лавиноопасность. (Руководитель пресс-службы МЧС РФ по КБР :К. Беров.).— Судебные приставы КБР получили благодарственное письмо. (Начальник отдела организационно-контрольной работы и взаимодействия со СМИ УФССП РФ по КБР-З.Пшеноков.)