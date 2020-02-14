Радио КБР 11.00 rus – 2020.02.14
— Сегодня проходит очередное заседание Правительства КБР. (Начальник управления по вопросам государственной службы и кадров администрации главы КБР А. Емузов.)
— КБР получит сертификат на производство органических продуктов.
— Минздрав КБР утвердил новый объем дорогостоящих обследований.
— В горах КБР сохраняется повышенная лавиноопасность. (Руководитель пресс-службы МЧС РФ по КБР :К. Беров.).
— Судебные приставы КБР получили благодарственное письмо. (Начальник отдела организационно-контрольной работы и взаимодействия со СМИ УФССП РФ по КБР-З.Пшеноков.)

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Радио КБР 13.00 kab – 2020.02.14

— КъБ-м къэрал программэхэм ипкъ итк1э фэтэр куэд зыхэт унэ пщ1ант1эхэу, зыгъэпсэхуп1эхэу 173 зыхуей хуагъэзащ.

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Radio
Радио

Радио КБР 13.00 rus – 2020.02.14

— Сегодня в Москве завершается Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства.

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