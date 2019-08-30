Радио КБР 11.00 rus – 2019.08.30

— Делегация КБР представляет республику на Всероссийском съезде энергетиков— В Нальчике говорили о достижении прогнозных значений региональных программ по нацпроекту «Здравоохранение».— Региональное Управление Федерального казначейства потратило более 130млн руб на закупку учебников для школьников. (ЗАПИСЬ: Р.Чочаев, специалист Кабардино-Балкарского центра «Книга»).— Сегодня Госавтоинспекция проверяет техническое состояние автомобилей. (ЗАПИСЬ: И.Алчагирова, старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД по КБР)