Радио КБР 11.00 rus – 2019.08.30
— Делегация КБР представляет республику на Всероссийском съезде энергетиков.
— В Нальчике говорили о достижении прогнозных значений региональных программ по нацпроекту «Здравоохранение».
— Региональное Управление Федерального казначейства потратило более 130млн руб на закупку учебников для школьников. (ЗАПИСЬ: Р.Чочаев, специалист Кабардино-Балкарского центра «Книга»).
— Сегодня Госавтоинспекция проверяет техническое состояние автомобилей. (ЗАПИСЬ: И.Алчагирова, старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД по КБР)

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Радио КБР 13.00 kab – 2019.08.30

— Махуэшхуэхэм ц1ыхубэм я шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщауэ зэрыщытынум теухуа зэ1ущ1э

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Радио КБР 13.00 bal – 2019.08.30

— Байрам кюнледе низам сакълаучула къоркъуусузлукъну жалчытырыкъдыла

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Радио КБР 13.00 rus – 2019.08.30

— В КБР в День республики пройдут скачки «Кубок Эльбруса-2019»

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