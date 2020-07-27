Радио КБР 11.00 kab – 2020.07.27
— 1эщ гъэхъуным зегъэужьыным, гъэмахуэ хъуп1эхэр нэхъыф1у къэгъэсэбэпыным теухуа зэ1ущ1э иригъэк1уэк1ащ КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек.
— 115-нэ шуудзэ дивизием и ц1эк1э щы1э къэлъыхъуак1уэ гупым хэтхэм къэлъыхъуэныгъэ лэжьыгъэхэр ноябрь пщ1ондэ ирагъэк1уэк1ынущ.
— «Кавказ рубеж» зи ф1эщыгъэ къэлъыхъуак1уэ гупым Курп 1уащхьэхэм совет сэлэтым и хьэдэ къупщхьэхэр къыщагъуэтащ.
— «КъБ-м егъэджэныгъэм зегъэужьын» къэрал программэр республикэм зэрыщагъэзащ1эм теухуауэ.