Радио КБР 11.00 kab — 2020.01.22

— Ди республикэм нобэ щек1уэк1ыну 1уэхугъуэ нэхъыщхьэхэм теухуауэ.— Урысей ДОСААФ-ым и къудамэу КъБ-м щы1эм Налшык щы1э маф1э мыужьыхыжым деж нобэ пэк1у щригъэк1уэк1ынущ.— Хэку зауэшхуэм зи сабиигъуэр хиубыдахэм я гукъэк1ыжхэр.— УФ-м и Президент Путин Владимир Президентым и полномочнэ л1ык1уэу Кавказ Ищхъэрэ федерал округым увыну къыхуигъэлъэгъуащ къэралым и Генеральнэ прокурору лэжьа Чайкэ Юрий.— Къэралым и Президентым 1э зыщ1идза унафэм ипкъ итк1э Кавказ Ищхъэрэм и 1уэхухэмк1э и министерствэ щы1эжынукъым.