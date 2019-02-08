Радио КБР 07.10 rus — 2019.02.08

— Сегодня отмечают День российской науки.(Руководитель пресс-службы КБГУ: М. Сенич.)— Сегодня пройдет очередное профилактическое мероприятие под условным названием «Нетрезвый водитель».( Инспектор отдела пропаганды Управления ГИБДД — И. Алчагирова.)— Официальный сайт администрации Баксанского муниципального района принимает участие во всероссийском конкурсе «Лучший муниципальный сайт».( Пресс-секретарь администрации Баксанского муниципального района КБР –Л.Улимбашева.)