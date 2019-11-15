Радио КБР 07.10 kab — 2019.11.15

— Нобэ дзэм къулыкъу щищ1эну ираджэм и махуэщ.— 2019 гъэм ф1агъ и лъэныкъуэк1э УФ-м и Правительствэм и премиер къэхьыным теухуа зэпеуэ йок1уэк1.— «Творческэ ц1ыхухэр» жыхуи1э проектым ипкъ итк1э творческэ гупхэм я фестиваль нобэ Налшык щек1уэк1ынущ.— «Универвидение 2019» лъэпкъ макъамэ проектым хэтыну хуейхэм теухуауэ.— Боевой искусствэмк1э дунейпсо чемпионатым тек1уэныгъэ къыщызыхьа Бетыгъуэн Залымрэ абы и тренер Бетыгъуэн Русланрэ дыгъуэпшыхь Налшык щагъэлъэп1ащ.