Радио КБР 07.10 kab — 2019.11.15
— Нобэ дзэм къулыкъу щищ1эну ираджэм и махуэщ.
— 2019 гъэм ф1агъ и лъэныкъуэк1э УФ-м и Правительствэм и премиер къэхьыным теухуа зэпеуэ йок1уэк1.
— «Творческэ ц1ыхухэр» жыхуи1э проектым ипкъ итк1э творческэ гупхэм я фестиваль нобэ Налшык щек1уэк1ынущ.
— «Универвидение 2019» лъэпкъ макъамэ проектым хэтыну хуейхэм теухуауэ.
— Боевой искусствэмк1э дунейпсо чемпионатым тек1уэныгъэ къыщызыхьа Бетыгъуэн Залымрэ абы и тренер Бетыгъуэн Русланрэ дыгъуэпшыхь Налшык щагъэлъэп1ащ.