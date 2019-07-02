«Есть талант — не прячь». Прямой эфир. (каб. яз.) — 2019.07.02
Главная » «Есть талант — не прячь». Прямой эфир. (каб. яз.) — 2019.07.02
Related Posts
Радио КБР 18.00 kab — 2019.07.02
— Ди республикэм лъэпкъ проектхэр зэрыщагъэзащ1эм теухуа пресс-конференц нобэ щы1ащ.
Радио КБР 18.00 bal — 2019.07.02
— Правительствону юйюнде миллет проектлени сюзгендиле.
Радио КБР 18.00 rus — 2019.07.02
— Вопросы здравоохранения сегодня обсудили в Доме Правительства КБР (Заместитель Председателя Правительства КБР Г. Мовсисян. ).
Радио КБР 15.00 kab — 2019.07.02
— Ди республикэм лъэпкъ проектхэр зэрыщагъэзащ1эм теухуа пресс-конференц нобэ щы1ащ. (Къумыкъу Ауес – КъБ-м егъэджэныгъэмк1э, щ1эныгъэмрэ щ1алэгъуалэ 1уэхухэмк1э и министр).