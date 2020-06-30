«Есть талант — не прячь». (каб. яз.) – 2020.06.30

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Радио КБР 15.00 kab – 2020.06.30

— Пщэдей июлым и 1-м Конституцэм зэхъуэк1ыныгъэ хэлъхьэным теухуа 1э 1этыр ек1уэк1ынущ.

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Радио КБР 15.00 bal – 2020.06.30

— Коронавирусдан ауругъанлагъа энтда къошулгъанды.

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Радио КБР 15.00 rus – 2020.06.30

— В стране завтра пройдет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ (Н. БЕСПАЛОВА).

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