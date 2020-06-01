Животноводы КБР получат господдержку

В министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарии начали принимать документы от граждан на получение субсидий. Господдержку направят на содержание коров специализированных мясных пород и маточного поголовья овец и коз. Субсидии помогут также возместить часть затрат на содержание стада или отары, где поголовье выросло за счет эффективных мер развития. Документы в Минсельхозе будут принимать вплоть по 17 июня. Подать их можно в МФЦ, а также отослать по почте.

На начало июня в хозяйствах Кабардино-Балкарии содержат больше 265 тысяч бычков и коров, а также свыше 377 тысяч овец и коз. В каждой категории есть прирост по сравнению с прошлым годом, отмечают в аграрном ведомстве.