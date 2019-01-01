Жителям республики рассказали о правилах использования газового оборудования и наиболее частых причинах ЧП.





В компании «Газпром газораспределение Нальчик» прошел брифинг по вопросам соблюдения правил пользования газом в быту. В связи с участившимися случаями взрывов и возгораний в жилых помещениях, газовики еще раз напоминают гражданам, что самовольная врезка в сети, и перестановка оборудования без подключения его к дымоходам опасно для жизни. Только за 2019 год в КБР зафиксировано больше 40 случаев отравления угарным газом, было 77 пострадавших, 13 случаев с летальным исходом.

По закону все работы по подключению газового оборудования, его перемещению и замене должны проводить только лицензированные специалисты. Владельцам домов и квартир следует обеспечить им беспрепятственный доступ к приборам. Один раз в год оборудование должно проходить техобслуживание. Соблюдение установленных требований позволит свести к минимуму вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, подчеркнули на брифинге.