Жителям Кабардино-Балкарии стоит поторопиться с оформлением федеральных льгот





Это касается участников и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, блокадников, чернобыльцев, инвалидов и ряда других категорий граждан. Крайний срок, когда льготники смогут выбрать форму получения соцуслуг на следующий год – 30 сентября! К указанному дню им необходимо определиться, получать соцпакет в виде услуг, то есть в натуральной форме, или в денежном эквиваленте. Речь идет о выплатах на лекарства и продукты лечебного питания. Также это касается оплаты за проезд на пригородном железнодорожном транспорте и путевки на санаторно-курортное лечение. Подать соответствующее заявление можно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или в многофункциональном центре.