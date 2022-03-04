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Земледельцы в КБР заложили 1,5 тыс. га плодово-ягодных насаждений за год

Земледельцы в КБР заложили 1,5 тыс. га плодово-ягодных насаждений за год

04.03.2022 | 10:42

 

Кабардино-Балкария уже несколько лет подряд входит в топ-5 регионов России по темпам закладки многолетних насаждений. В прошлом году в республике было заложено 1,5 тыс.га многолетних плодово-ягодных насаждений, что на 120 га больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства по КБР. Причем все новые посадки интенсивного и суперинтенсивного типа. На начало текущего года в целом по республике площади многолетних плодово-ягодных насаждений составили 24,570 тыс. га. Ежегодно увеличиваются площади насаждений в плодоносящем возрасте: если в 2020 году таких площадей было 15 тыс га, то в 2021 году они уже составили 16,86 тыс. га. С вступлением насаждений в период полного плодоношения с каждым годом наращивается производство плодово-ягодной продукции. В 2021 году собрано 535,5 тыс.тонн различных плодов и ягод, что составляет 103,5% к 2020 году.    
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