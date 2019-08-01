Завтра в Татарстане впервые стартует мировой чемпионат профессионального мастерства “Ворлдскиллз- 2019” — 2019.08.21

Соревновательной площадкой станет выставочный центр «Казань- экспо». Всего в состязаниях примут участие 1300 молодых специалистов из 63-х стран мира. Кабардино –Балкарию представляют призёры национального тура. История движения насчитывает уже более 60-ти лет. Россия присоединилась к нему в 2012 году. Через четыре года свой первый региональный чемпионат провела и Кабардино-Балкария…