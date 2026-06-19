Заурбек Кумалов: особое внимание уделено вопросам общественного единства и консолидации общества

Сегодня парламенту было представлено послание Главы КБР — важный программный документ, определяющий основные направления развития региона на ближайшую перспективу. В центре внимания послания — повышение качества жизни жителей республики. Были обозначены ключевые задачи в сфере экономики, социальной политики, здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства и других направлениях. Все эти вопросы взаимосвязаны и направлены на обеспечение устойчивого развития Кабардино-Балкарии. Особое внимание в послании уделено вопросам общественного единства и консолидации общества. В современных условиях это имеет особое значение. Сохранение межнационального и межконфессионального согласия, поддержка традиционных ценностей, укрепление гражданской солидарности являются важнейшими условиями стабильного развития республики. Отдельный акцент был сделан на поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Речь идёт как о социальных гарантиях и финансовой помощи, так и о вопросах патриотического воспитания молодёжи, сохранения преемственности поколений и уважения к защитникам Отечества. Глава республики также обозначил конкретные задачи в сфере экономики и инфраструктурного развития. Несмотря на существующие вызовы, республика демонстрирует положительную динамику по ряду ключевых показателей. Продолжается реализация проектов в строительстве, дорожном хозяйстве, жилищно-коммунальной сфере и других отраслях. Важно, что бюджет республики позволяет не только выполнять социальные обязательства, но и создавать условия для дальнейшего экономического роста и привлечения инвестиций. Это даёт уверенность в том, что поставленные задачи будут последовательно реализованы. В целом послание задаёт чёткий вектор дальнейшего развития Кабардино-Балкарии и направлено на то, чтобы каждый житель республики чувствовал позитивные изменения и уверенность в завтрашнем дне.

Заурбек Кумалов, председатель Комитета Парламента КБР по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу, заместитель руководителя фракции «КПРФ» в Парламенте КБР: