Записаться на прием к специалистам Пенсионного фонда вновь следует через интернет





Онлайн-регистрацию визитов вводят, чтобы уменьшить вероятность распространения коронавируса, рассказали в региональном отделении организации. Оставить заявку можно на сайте ПФР, выбрав услугу «Запись на прием». В специальной форме необходимо указать филиал фонда, тему обращения, личные данные и время, когда удобно прийти. На сайте фонда можно также заказать те или иные справки. Здесь потребуется Личный кабинет. Дату готовности документов там укажут в специальной таблице.