За сутки в республике заболевших COVID-19- 40 случаев, 1 умер

По состоянию на 16.07.2020 число тех, кто ушел из жизни от последствий коронавируса, достигло 63 человек. За минувшие сутки скончалась еще одна женщина – жительница Нарткалы 1962-го года рождения, проинформировал региональный оперштаб. Всего зарегистрировали больше 5700 инфицированных. Большая часть – 5209 человек – уже полностью избавились от недуга. Для сравнения: неделю назад эта цифра была почти на тысячу меньше. В госпиталях продолжают лечиться 670 пациентов, в том числе те, у кого тест не подтвердил наличие вируса. В реанимациях помощь получают 37 человек. Число «тяжелых» больных, поступающих в стационары, продолжает снижаться.Четыре пятых заразившихся переносят недуг в легкой или бессимптомной форме. В республике уже закрыли часть госпиталей. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, сейчас Кабардино-Балкария – на 54-м месте среди регионов страны по числу ежедневных случаев заражения. В оперштабе эпидемиологическую ситуацию в республике называют стабильной и вместе с тем подчеркивают: инфекция циркулировать продолжает, а потому следует надевать маски в людных местах, чаще мыть руки, держать дистанцию, при повышении температуры – вызвать врача на дом.