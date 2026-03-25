Выставка «Луч солнца золотого» открылась на улице Кабардинской в Нальчике

«Луч солнца золотого»… На пешеходной части улицы Кабардинская проходит выставка с таким названием. Экспозиция — это своеобразное видение весеннего сезона в работах художников Кабардино-Балкарии. Организатор выставки – институт развития города «Платформа».
Пешеходная часть улицы Кабардинской давно стала одним из любимых мест отдыха горожан и гостей столицы. На регулярной основе здесь проходят различные культурные акции, фестивали и выставки.
На этот раз любителей искусства радуют выставкой «Луч солнца золотого». В своих работах художники представляют свое видение весеннего сезона, передавая через картины красоту, цвет и нежность пробуждающейся природы.
Несмотря на то что экспозиция представлена не первый день, здесь все еще многолюдно. Среди зрителей не только прохожие, но и работники культуры и учащиеся художественных школ республики.
Любители живописи могут изучать представленные работы еще не один день. Выставка «Луч солнца золотого» будет действовать до конца апреля.
