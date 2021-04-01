Вышло в свет полное собрание сочинений Шоры Ногмова





В четырех томах вышло в свет полное собрание сочинений адыгского просветителя Шоры Ногмова. Подготовил издание доктор исторических наук, директор Института гуманитарных исследований Касболат Дзамихов. Сборник назвали «Ногмов. Исторические и филологические труды». Примечательно, что он включает фрагменты рукописных работ просветителя, а также его переписку с известными российскими учеными 19-го века. По словам Дзамихова, очень много труда вложила в обнаружение новых материалов, известный ученый с института мировой литературы Алла Ивановна Алиева. Исследуя научные наследия Шёгрена, она выезжала в финские архивы, и там в личных фондах обнаружила переписку Ногмова с Шёгреным, которую представила институту с разрешением на публикацию.

В издание также вошли классические работы Шоры Ногмова : «История адыхейского народа», «Начальные правила адыхейской и кабардинской грамматик» и другие материалы, представляющие несомненный интерес для филологов и историков.