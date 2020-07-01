Вышел в свет карачаево-балкарско-русско-англо-турецкий словарь

К изданию словарь подготовила кандидат педагогических наук Валентина Сабанчиева. Идея его создания принадлежит доктору филологических наук Хасану Сукунову – автору кабардино-черкесского словаря. Работа шла не один год.В словаре – порядка трех тысяч слов. Включены и черно-белые иллюстрации. В ходе работы над словарем Валентина Сабанчиева консультировалась с исследователями, работающими в КБГУ, общалась с представителями старшего поколения карачаево-балкарского народа. В конце каждого раздела есть место для заметок. И, как бонус для пользователя, автор добавила в издание загадки. По мнению Сабанчиевой, словарь будет полезен филологам, переводчикам, студентам, педагогам школ и детских садов, а также всем тем, кто интересуется языковыми связями.