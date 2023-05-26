home
Главная
>
Новости
>
Выпускники школ КБР сдали ЕГЭ по географии, литературе и химии

Выпускники школ КБР сдали ЕГЭ по географии, литературе и химии

26.05.2023 | 15:39
Один из пунктов ЕГЭ открыли во втором нальчикском лицее. Участников здесь было 120, их распределили по11-ти аудиториям. В кабинетах – приборы для подавления мобильной связи и системы видеонаблюдения. До начала испытаний площадку посетил министр просвещения и науки Анзор Езаов. Он пожелал одиннадцатиклассникам успехов. Также руководитель образовательного ведомства пообщался с организаторами, общественными наблюдателями и родителями выпускников. Минимальный балл, необходимый для сдачи экзамена по географии, - 37, по литературе – 32, а по химии – 36. Результаты опубликуют к середине июня. А уже в следующий понедельник состоится обязательный срез знаний по русскому языку.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных