Выпускники школ КБР сдали ЕГЭ по географии, литературе и химии

Один из пунктов ЕГЭ открыли во втором нальчикском лицее. Участников здесь было 120, их распределили по11-ти аудиториям. В кабинетах – приборы для подавления мобильной связи и системы видеонаблюдения.
До начала испытаний площадку посетил министр просвещения и науки Анзор Езаов. Он пожелал одиннадцатиклассникам успехов. Также руководитель образовательного ведомства пообщался с организаторами, общественными наблюдателями и родителями выпускников.
Минимальный балл, необходимый для сдачи экзамена по географии, - 37, по литературе – 32, а по химии – 36. Результаты опубликуют к середине июня. А уже в следующий понедельник состоится обязательный срез знаний по русскому языку.
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