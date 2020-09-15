Выплаты сотрудникам соцучреждений КБР





Кабардино-Балкария получит более 44 миллионов рублей на выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые в сменном режиме работают с ковидными больными и людьми из группы риска. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным. Это касается тех, кто ухаживает за подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других стационарных организаций социального профиля. Работа в сменном режиме подразумевает двухнедельную изоляцию внутри учреждения вместе с проживающими в нём гражданами. Величина выплат колеблется от 10 до 60 тысяч рублей за смену и зависит как от квалификации сотрудника, так и от того, находится ли он в непосредственном контакте с больными. Такие надбавки начислялись с 15 апреля по 15 июля. Затем их продлили до 15-го сентября. Теперь – до середины октября. В связи с этим кабмин принял решение о дополнительном финансировании. Общий объём средств, выделенных на эту меру поддержки по всей стране, уже превышает 13 млрд. рублей.