Выплаты пособий по безработице





Около 295 миллионов рублей получит Кабардино-Балкария на выплату пособий по безработице. По распоряжению, подписанному председателем правительства Михаилом Мишустиным, на эти цели в регионы страны направят свыше 35 миллиардов рублей. Роструду поручено проконтролировать, насколько эффективно будут расходоваться средства. Доклад об этом должен быть представлен кабмину до 1 февраля 2021 года. При необходимости на выплату пособий будут направлены дополнительные бюджетные средства. На сегодняшний день размер выплат по безработице варьируется от полутора тысяч до 12 тысяч 130 рублей — в зависимости от категории получателя. В КБР на 10 сентября безработными признаны 63 тысячи человек. Рост связан с пандемией коронавируса и ограничительными мерами, вводимыми из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Также на прошлой неделе стало известно, что правительство России приняло решение выплатить в сентябре по 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка в семье.