Выплаты по безработице продлили до конца лета

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал Постановление по выплате повышенного пособия по безработице. Граждане, которые потеряли работу и обратились в Службу занятости с первого марта, получают максимально возможное пособие – 12130 рублей. Исключение составляют лишь сотрудники, которых уволили за нарушение трудовой дисциплины. Помимо этого, правительство продлило период действия увеличенного минимального пособия по безработице. С мая его размер вырос в три раза – до четырех с половиной тысяч рублей. Такую выплату получают те, кто проработал меньше 26-ти недель за последний год или был уволен за пренебрежение Трудовым кодексом. На уровне Кабардино-Балкарии приняли решение выплачивать гражданам, которые встали на учет в Службе занятости с первого марта по 30 апреля, дополнительно по пять тысяч рублей. Помощь уже получили больше 13 тысяч жителей региона. В республике действуют и другие меры поддержки тех, кто потерял работу. Подробнее о них можно узнать в органах занятости и соцзащиты.