Выбрать проект остановочных комплексов для главной улицы Нальчика — 2019.03.19





Городские власти проводят открытое голосование среди жителей столицы республики. Организовано оно на портале «Активный гражданин». Нальчанам предлагается выбрать, какой тип остановок общественного транспорта, на их взгляд, больше подходит для размещения по проспекту Ленина. Предлагается три варианта. Первые два – оборудованы камерами видеонаблюдения и точкой доступа Wi-Fi, а также рекламным коробом с подсветкой. У третьего — имеется только рекламная площадь. Мэрия призывает горожан к активному участию в голосовании. Напомню, опрос проводится на сайте golosnalchik.ru.