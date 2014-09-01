Вузы КБР готовятся к приемной кампании нынешнего года

Вузы республики готовятся к приемной кампании нынешнего года. По правилам, действующим в России, поступающие начнут подавать документы уже 20-го июня. До начала приемной кампании остались считанные дни. Стартует она 20 июня. В вузах республики с нетерпением ждут своих будущих первокурсников. Кабардино-Балкарский госуниверситет готов принять этим летом свыше двух тысяч человек. Абитуриенты могут подать заявку сразу на семь направлений, а не три, как раньше. Появились и новые специальности – к примеру, «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура», «Управление персоналом», «Архитектура». Что касается сирот и молодых людей с ограничениями по здоровью, то они имеют право претендовать на особую квоту – 10 процентов от общего числа бюджетных мест. В Аграрном университете количество бюджетных мест на новый учебный год – около шестисот. Подать документы выпускники школ смогут на пять направлений. В Аграрном университете количество бюджетных мест на новый учебный год – около шестисот. Подать документы выпускники школ смогут на пять направлений. В Институте искусств число бюджетных мест – 60. Среди популярных специальностей «Хореографическое искусство», «Режиссура кино и телевидения», «Социально-культурная деятельность». Приемная кампания здесь пройдет в очно-заочном формате. Число специальностей, на которые абитуриент может подать документы, не изменилось. Прием документов во всех вузах завершится 29 июля. Шестого августа – день приоритетного зачисления: на конкурсной основе поступят льготники, люди с ограничениями по здоровью и те, кто идет по целевому набору. 17-го августа – основной этап зачисления на бюджетные места.