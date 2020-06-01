Встречайте праздник с телеканалом «Россия»

24 июня, в праздничный выходной, телеканал «Россия» приготовил своим зрителям особенную программу передач. Главными событиями дня станут долгожданный военный парад на Красной площади и Концерт Победы на Мамаевом кургане в Волгограде. Поддержат настроение праздничного выходного дня лучшие фильмы, сделанные в России.

В 10:00 на Красной площади, в самом сердце нашей Родины, пройдет Юбилейный Парад Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. В этом году торжество состоится в тот же день, что и 75 лет назад. Тогда, 24 июня 1945 года, парадом в ознаменование Победы СССР в войне командовал легендарный маршал Константин Рокоссовский, а принимал празднование великий Георгий Жуков.

Вечером в 21:00 всю страну ждет грандиозный Концерт Победы на Мамаевом Кургане. Одно из главных событий празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Года Памяти и Славы. Торжественный концерт пройдет у подножия главного символа народного подвига – всемирно известного монумента «Родина-мать зовет!», расположенного в Волгограде. Зрителей ждет грандиозное представление! Легендарный монумент предстанет перед зрителями в новом облике, благодаря уникальным визуальным эффектам. Впечатляющая видеоинсталляция, знаменитые песни военных лет и бессмертные стихи о народном подвиге. В этот вечер оживет память о героических судьбах защитников Родины и радости спасённого мира. День Великой Победы – личный праздник для всех поколений россиян.

В Концерте Победы на Мамаевом Кургане примут участие известные артисты и музыканты: Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, Денис Мацуев, Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Михаил Пореченков, группа «Любэ», Дима Билан, Александр Петров, Ирина Пегова, Полина Агуреева и многие другие.

В 11:40 в праздничном эфире драма «Салют-7» режиссера Клима Шипенко. Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о подвиге советских космонавтов Владимира Джанибекова и Виктора Савиных. 35 лет назад, 8 июня 1985 года, они совершили самый сложный полет за всю историю пилотируемой космонавтики. Когда станция «Cалют-7» перестала отвечать на сигналы центра управления полетами, на орбиту отправилась экспедиция. Корабль-спасатель с космонавтами на борту сближается со станцией, чтобы восстановить ее работу. Команде необходимо провести стыковку с кораблем, предотвратив глобальную катастрофу, которая неминуема при столкновении с Землей. Герои понимают, что шансов вернуться на землю живыми мало. Но если на кону судьба человечества, для экипажа выбор становится очевидным.

В ролях: Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Александр Самойленко, Мария Миронова, Оксана Фандера, Александр Ратников, Виталий Хаев, Игорь Угольников, Артур Ваха и Никита Панфилов.

В 15:00 киномарафон продолжит спортивная драма «Легенда № 17» режиссера Николая Лебедева. Захватывающая история побед и поражений выдающегося хоккеиста Валерия Харламова (Данила Козловский), который стал легендой еще при жизни. 2 сентября 1972 года в Монреале хоккейная сборная СССР с разгромным счетом 7:3 победила канадских игроков НХЛ в стартовом матче эпохальной Суперсерии СССР-Канада. Это была не просто игра, а битва за свою страну, которая перевернула мировое представление о хоккее.

В ролях: Данила Козловский, Олег Меньшиков, Светлана Иванова, Борис Щербаков, Нина Усатова, Роман Мадянов, Дарья Екамасова, Гетц Отто, Владимир Меньшов, Александра Грепи, Александр Харламов, Александр Лобанов, Артем Федотов, Валентин Смирнитский.

В 17:25 зрителей ждет захватывающая киноистория о воле к победе и силе спортивного духа – фильм «Тренер», где Данила Козловский не только исполнил одну из главных ролей, но и выступил в качестве режиссера. События разворачиваются вокруг капитана сборной России по футболу Юрия Столешникова. На последних минутах решающего матча за участие в Чемпионате мира по футболу со сборной Румынии, Столешников не забивает пенальти. После досадной ошибки он теряет все, покидает сборную и завершает свою карьеру. Оправившись от поражения, Столешников становится наставником маленькой провинциальной команды «Метеор». Именно с этим клубом тренеру предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.

В ролях: Данила Козловский, Владимир Ильин, Андрей Смоляков, Ольга Зуева, Ирина Горбачева, Виктор Вержбицкий, Мария Лобанова, Павел Ворожцов, Игорь Гордин, Александр Ильин мл.

В 23:00 праздничный день завершится зрелищным блокбастером «Экипаж» режиссера Николая Лебедева. Фильм повествует о талантливом молодом летчике Алексее Гущине (Данила Козловский). За невыполнение приказа его выгоняют из военной авиации. Чудом он получает шанс летать на гражданских самолетах. Гущин начинает свою историю с нуля под присмотром командира воздушного судна Леонида Зинченко (Владимир Машков) и в компании второго пилота, неприступной красавицы Александры (Агне Грудите). Отношения героев складываются непросто. Но оказавшись в экстремальной ситуации, когда земля уходит из-под ног, а вокруг огонь и пепел, только действуя сообща экипаж сможет совершить подвиг и спасти сотни жизней.

В ролях: Данила Козловский, Владимир Машков, Агне Грудите, Катерина Шпица, Сергей Кемпо, Сергей Газаров, Сергей Шакуров, Елена Яковлева.

