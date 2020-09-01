Вслед за земским доктором и учителем в село могут отправиться и земские тренеры

Депутаты Госдумы предложили сделать соответствующую программу. По данным Минспорта страны, сейчас в селах работает только каждый пятый тренер. Для системного решения вопроса необходимо создавать спецшколы для подготовки самих наставников, считают законодатели. Чтобы привлечь специалиста в деревню, прежде всего надо заинтересовать его финансами и улучшением жилищных условий, говорят эксперты. Именно на это и будет рассчитана программа «Земский тренер». Без развития спорта в регионах невозможно развивать спорт в целом в стране, выявлять талантливых ребят, воспитывать олимпийских чемпионов, считают депутаты. Кроме работы с кадрами новая программа будет рассчитана и на улучшение материально-технической базы спортивных залов.