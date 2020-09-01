Всадники КБР — победители международного конного турнира

В очередной раз конники Кабардино-Балкарии стали триумфаторами международных и всероссийских соревнований по дистанционным пробегам «Отрада Кубок-2020». Организованные международной и российской федерациями конного спорта турниры прошли в подмосковном Красногорске.

В программе состязаний — дистанции в 40, 80, 100 и 120 километров. Они поделены на этапы. После каждого лошадям предписан ветеринарный контроль, где врачи оценивают их состояние по 9 разным параметрам. Пульс не должен превышать 64 удара в минуту. В покое сердце животного бьется со скоростью до 30 ударов. Если у ветеринаров возникнут вопросы, то скакуну грозит снятие с дистанции. Чем быстрее восстановление, тем раньше можно уходить на следующий отрезок пути. Одна из главных целей турнира — популяризация конного спорта в России. На дистанции 100 км победу одержал всадник Ахмед Махов на лошади Кармэль.

«Высокого результата, конечно, ожидал. Был уверен в победе процентов на 80», скажет потом сам Махов. Ахмед трижды выигрывал чемпионат России на дистанции 160 километров. Побеждал на соревнованиях в Эстонии и Чехии. Третье место в той же категории 100 километров также досталось спортсмену из нашей республики.

На старты были заявлены более 60 пар, в том числе большая группа из Кабардино-Балкарии. Среди участников — спортсмены разных возрастных категорий, мужчины и женщины соперничают на равных. Судьи отметили, что все победители выполнили нормативы кандидата в мастера спорта. Несмотря на то, что дистанционные конные пробеги не входят в программу Олимпийских игр, они вторые в мире по популярности после конкурса, а в некоторых странах даже занимают первое место. В последние годы в Кабардино-Балкарии все чаще проводятся международные и всероссийские соревнования именно по этой дисциплине.