Временно исполняющий обязанности Главы КБР Казбек Коков побывал с рабочей поездкой в Эльбрусском районе. Руководитель региона проверил готовность образовательных учреждений сельских поселений Кенделен и Былым к началу нового учебного года — 2019.08.28

В 4-ой школе Кенделена первого сентября начнутся занятия почти для 180 учеников, еще 115 воспитанников примет дошкольный блок. На сегодня полностью завершены все ремонтные работы. По программе «Доступная среда» для детей с ограниченными возможностями здоровья оборудованы специализированные кабинеты релаксации, психолого-коррекционный и тренажерный залы. В первой кенделенской школе Казбек Коков ознакомился с ходом реализации федеральной программы «Современная школа» по созданию центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Еще один центр будет открыт в Эльбрусском районе на базе былымской школы. Всего же по линии национального проекта «Образование» подобные комплексы научно-технического творчества, оснащенные интерактивным, аддитивным и ЗD – оборудованием, появятся в 27 сельских школах республики. В этот же день временно исполняющий обязанности Главы КБР встретился с сотрудниками амбулатории Кенделена. Здание построено в 1963 году и рассчитано на единовременное размещение 30 пациентов дневного стационара. Здесь необходим капитальный ремонт, модернизация систем отопления, вентиляции и водоснабжения. В неудовлетворительном состоянии находится также часть корпусов Центральной районной больницы в городе Тырныаузе. Отделения хирургии, реанимации, детского, физиотерапевтического и операционного блоков, клинической и бактериологической лабораторий нуждаются в реконструкции, замене ветхих коммунальных сетей и систем противопожарной безопасности. С 2008 года по причине аварийности не функционирует инфекционное отделение. Экстренных больных госпитализируют в другие республиканские клиники, что вызывает обоснованные нарекания жителей муниципалитета. Капитальный ремонт внутренних помещений и инженерной инфраструктуры для создания комфортных условий и организации полноценной работы спортивных секций требуется спортзалу при Доме культуры селения Былым. Аналогичная ситуация обстоит и со спортивно-оздоровительными комплексами «Баксан» и «Геолог» в Тырныаузе. Районным властям, руководителям профильных министерств и ведомств даны поручения оперативно проработать и представить предложения по включению объектов в федеральные и региональные отраслевые программы.