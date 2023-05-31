Врачи и медбратья КБР состязались в мини-футболе

Турнир прошел в нальчикском Дворце спорта.
Это часть республиканской спартакиады в честь Дня медицинского работника. Его в России отмечают в третье воскресенье июня. В этом году праздник выпадает на 18 число.
Идея – провести серию состязаний – родилась в Минздраве, а министерство спорта ее поддержало. 12 мини-футбольных команд в течение дня боролись за лидерство.
Впереди соревнования по теннису, шахматам и легкой атлетике. Все подсчеты проведут 10-го июня. Тогда же назовут команду-победительницу.
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