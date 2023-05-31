home
Главная
>
Новости
>
Врачи и медбратья КБР состязались в мини-футболе

Врачи и медбратья КБР состязались в мини-футболе

31.05.2023 | 15:59
Турнир прошел в нальчикском Дворце спорта. Это часть республиканской спартакиады в честь Дня медицинского работника. Его в России отмечают в третье воскресенье июня. В этом году праздник выпадает на 18 число. Идея – провести серию состязаний – родилась в Минздраве, а министерство спорта ее поддержало. 12 мини-футбольных команд в течение дня боролись за лидерство. Впереди соревнования по теннису, шахматам и легкой атлетике. Все подсчеты проведут 10-го июня. Тогда же назовут команду-победительницу.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных