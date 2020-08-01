Восьмидесятитрёхлетний житель Кабардино-Балкарии поднялся на Эльбрус





Восхождение Рамазан Джаппуев – сам бывший строитель – посвятил коллегам, которые в свое время осваивали склоны курорта. Рамазан Джаппуев взошел на восточную вершину, высота которой – пять тысяч 621 метр. Его сопровождали сын Адемей – спасатель МЧС – и дочь Саният – медработник. С погодой альпинистам не очень повезло: временами сильный ветер буквально сбивал с ног. Выйти на маршрут удалось со второй попытки. Перед самой вершиной силы почти закончились, вспоминает Рамазан, но дети помогли воспрянуть духом и продолжить путь.

В 60-х годах Рамазан Джаппуев работал в группе горных строителей, которые прокладывали дороги и возводили первые туристические комплексы на склонах высочайшей горы Европы. На поляне Азау жителю села Эльбрус устроили торжественную встречу. Отважного человека труда чествовали на импровизированной площадке. Именно для него в этот день исполняли песни и танцы.