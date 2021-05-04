Волонтеры помогут жителям КБР проголосовать за благоустройство общественных территорий





Жителям республики помогут проголосовать волонтеры. В Нальчике, к примеру, открыли 20 пунктов, в которых горожане смогут сделать свой выбор. Сегодня добровольцев по всей Кабардино-Балкарии – больше полутысячи. В режиме онлайн для них провели обучающие курсы – рассказали, как действовать во время голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в следующем году.

Также волонтерам доступно мобильное приложение. С помощью этой программы можно будет проголосовать, заранее продиктовав добровольцу свой телефонный номер. Также выбор можно будет сделать на сайте za.gorodsreda.ru или с помощью портала госуслуг.