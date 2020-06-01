«Волонтеры Победы» зажгли свечи у «Вечного огня» в Нальчике





В День памяти и скорби у «Вечного огня» в столице Кабардино-Балкарии из горящих свечей выложили цифру 79. Инициатива принадлежит участникам движения «Волонтеры Победы». Минутой молчания собравшиеся почтили память солдат и офицеров, которые ценою своих жизней защитили Родину. К памятнику павшим по традиции возложили цветы.

«В прошлом году в акции принимали участие около 300 человек. В этом году мы даже не планировали, что такое количество у нас соберётся. Люди сами подошли. Подошли общественные организации. Да в ограниченных количествах, но это те люди, которые знают, ежегодно принимают участие в этой акции», — рассказала руководитель Кабардино-Балкарского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Карина Кумыкова.

В этом году из-за распространения коронавируса массовая всероссийская акция «Свеча памяти» перешла в онлайн-формат. Создан специальный сайт «деньпамяти.рф», где можно зажечь виртуальную свечу.