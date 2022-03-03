Военнослужащие из КБР А. Бачиев, Р. Кудаев и А. Этезов удостоены орденов Мужества (посмертно)

За проявленные самоотверженность, мужество и отвагу орденов Мужества (посмертно) удостоены трое военнослужащих - жителей Кабардино-Балкарии, погибших при исполнении служебного долга в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Сегодня в республике состоялись похороны Алима Бачиева из Кенделена, Ратмира Кудаева из Верхнего Акбаша и Аныуара Этезова из Яникоя. Глава республики Казбек Коков лично выразил соболезнования родным и близким героев. Отдать дань памяти погибшим пришли представители парламента и правительства республики, ветеранских организаций, военных подразделений и правоохранительных органов, общественности. По поручению Казбека Кокова правительством КБР каждой семье будут выплачены средства в размере одного миллиона рублей за счет регионального бюджета. Кроме того, по распоряжению Главы республики по 300 тысяч рублей выплатят бойцам из Кабардино-Балкарии, получившим ранения. Ранее Минобороны России также объявило о выплатах семьям погибших, которые составят более миллиона рублей.