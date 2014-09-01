Во Втором Лескене бурят новую скважину





Во Втором Лескене скоро появится еще один источник водоснабжения. Здесь бурят скважину. В селе проживает более 2 с половиной тысяч человек. Питьевую воду они пока получают по графику. Новая установка должна снизить нагрузку на уже имеющиеся 2 водозабора. Работы начались в июне. На сегодняшний день строители пробурили уже 80 метров скважины. Говорят, самое сложное позади. Сейчас идет укладка труб. Возводят новый объект по федеральной программе «Чистая вода». На эти цели выделено более 3 млн. рублей. Запустить скважину планируют в августе.