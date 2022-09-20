Владимир Путин поздравил жителей КБР, Адыгеи и Карачаево-Черкесии со 100-летием образования республик

Сегодня Москва приветствует Кавказ! В Государственном Кремлевском Дворце завершился торжественный вечер, посвященный празднованию столетия государственности Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.
С вековым юбилеем регионы поздравил Президент России Владимир Путин. Он отметил, это большая дата и для республик, и для всей страны. Создание в 1922 году автономий стало важным этапом в истории и жизни трех регионов, значимым шагом в развитии нашего государства, как общего дома для людей разных национальностей, объединенных общими ценностями и стремлениями, общей патриотической ответственностью за судьбу Родину. Последующие десятилетия убедительно доказали верность и дальновидность такого решения.
Мощный импульс масштабным преобразованиям в субъектах дает реализация национальных и региональных проектов, подчеркнул Владимир Путин. Только в этом году на их финансирование из федерального и республиканского бюджетов Кабардино-Балкарии было выделено 12 с половиной млрд рублей.
В своем выступлении Глава КБР Казбек Коков подчеркнул, жители искренне гордятся краем, ратными подвигами и созидательным трудом многих поколений своих предков, земляками: знаменитыми писателями и поэтами, музыкантами и художниками, талантливыми мастерами искусств и спортсменами.
В программе самого концерта нашу республику представляли ансамбли “Кабардинка”, “Балкария”, “Терские казаки”, сводный хор Музыкального театра и Северо-Кавказского института искусств… Зал встречал артистов овациями.
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