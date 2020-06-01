Владимир Путин поручил возобновить плановую медпомощь

Федеральные и региональные медицинские организации возобновят плановую работу по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной помощи. Соответствующее поручение дал президент страны, сообщают федеральные СМИ.

Также глава государства указал сохранить резерв специализированного коечного фонда для лечения людей с COVID-19 на случай возобновления роста заболеваемости. Кроме того, до 10 июня кабмин должен подготовить предложения по развитию и укреплению санитарно-эпидемиологической службы. Правительству и главам ряда регионов поручено создать условия для полноценного функционирования федеральных учреждений, на базах которых идет подготовка спортивных сборных.