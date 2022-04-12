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ВГТРК дает старт телевизионному марафону-фестивалю молодежной патриотической песни «С чего начинается Родина»

ВГТРК дает старт телевизионному марафону-фестивалю молодежной патриотической песни «С чего начинается Родина»

12.04.2022 | 14:51
Всероссийская государственная телерадиокомпания объявляет прием заявок на участие в телевизионном марафоне-фестивале молодежной патриотической песни «С чего начинается Родина». ГТРК «Кабардино-Балкария» приглашает к участию в телемарафоне   жителей республики в возрасте от 10 до 35 лет.  Это могут быть солисты, хоровые коллективы, ансамбли, исполняющие песни патриотической направленности – как широко известные и популярные, так и авторские, до этого не исполнявшиеся. Вы можете записать песню на видео любым доступным способом (видеокамера, мобильный телефон и т. д.) Песня может быть выполнена: - В виде видеоклипа \ролика\ - Можно записать на видео песню, просто сидя в кадре - Длительность песни не должна превышать 5 минут. - Видео должно быть в формате mp4 - Размер файла должен быть не более 300 Mb  Свою песню,  выполненную в любом из предложенных форматов, необходимо загрузить на Яндекс диск или в облако Mail.ru. Сделать на них  ссылку для просмотра и скачивания, которую необходимо занести в Заявку на участие. Работы принимаются на электронную почту: marafonkbr@mail.ru до 30 апреля 2022 г. Вместе с видеофайлом НЕОБХОДИМО заполнить заявку и подписать её. Обратите внимание!  Принимаются ссылки на Яндекс.Диск и Mail.облако. Ссылки должны быть активны до июня 2022г. В заявке необходимо указать: - Имя и фамилию исполнителя - Название песни - Автора музыки - Автора слов - Ссылку на песню из файлообменника - Контактные данные Региональное жюри определит 10 полуфиналистов, работы которых направят на следующий этап – в рамках Северо-Кавказского федерального округа. Номера победителей окружного этапа попадут в эфир 12-часового всероссийского телемарафона, который пройдет в День России – 12 июня.  Увидеть его можно на платформе Смотрим.ру, в эфире телеканалов и радиостанций ВГТРК.    
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