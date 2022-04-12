ВГТРК дает старт телевизионному марафону-фестивалю молодежной патриотической песни «С чего начинается Родина»

Всероссийская государственная телерадиокомпания объявляет прием заявок на участие в телевизионном марафоне-фестивале молодежной патриотической песни «С чего начинается Родина».
ГТРК «Кабардино-Балкария» приглашает к участию в телемарафоне жителей республики в возрасте от 10 до 35 лет. Это могут быть солисты, хоровые коллективы, ансамбли, исполняющие песни патриотической направленности – как широко известные и популярные, так и авторские, до этого не исполнявшиеся.
Вы можете записать песню на видео любым доступным способом (видеокамера, мобильный телефон и т. д.)
Песня может быть выполнена:
- В виде видеоклипа \ролика\
- Можно записать на видео песню, просто сидя в кадре
- Длительность песни не должна превышать 5 минут.
- Видео должно быть в формате mp4
- Размер файла должен быть не более 300 Mb
Свою песню, выполненную в любом из предложенных форматов,
необходимо загрузить на Яндекс диск
или в облако Mail.ru
. Сделать на них ссылку для просмотра и скачивания, которую необходимо занести в Заявку на участие
.
Работы принимаются на электронную почту: marafonkbr@mail.ru
до 30 апреля 2022 г. Вместе с видеофайлом НЕОБХОДИМО заполнить заявку
и подписать её.
Обратите внимание! Принимаются ссылки на Яндекс.Диск и Mail.облако. Ссылки должны быть активны до июня 2022г.
В заявке необходимо указать:
- Имя и фамилию исполнителя
- Название песни
- Автора музыки
- Автора слов
- Ссылку на песню из файлообменника
- Контактные данные
Региональное жюри определит 10 полуфиналистов, работы которых направят на следующий этап – в рамках Северо-Кавказского федерального округа. Номера победителей окружного этапа попадут в эфир 12-часового всероссийского телемарафона, который пройдет в День России – 12 июня. Увидеть его можно на платформе Смотрим.ру, в эфире телеканалов и радиостанций ВГТРК.