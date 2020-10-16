Ветераны Кабардино-Балкарии и Ставрополья проводят автомарш «По перевалам фронтов»

В республике стартовал автомарш «По перевалам фронтов». Организаторы – представители Кабардино-Балкарского и Ставропольского отделений общественной организации «Боевое Братство», приурочили его ко Дню Победы в битве за Кавказ.

Маршрут проложили по местам боевой славы Эльбрусского и Баксанского районов. Участники акции – представители силовых структур, студенты Ставропольского аграрного университета, кадеты атажукинской школы-интерната. Первая остановка – высота 910, у памятника воинам, погибшим при обороне селения Кызбурун.

Автомарш рассчитан на 2 дня. Участники планируют побывать в местах, где в годы Великой Отечественной велись ожесточенные бои, больше узнать о событиях, происходивших на территории Кабардино-Балкарии и их значении в битве за Кавказ.

Завершится патриотическая акция у Вечного огня в Терсколе.