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В Зольском районе вспоминали Героя Соцтруда Мухаба Камбиева

В Зольском районе вспоминали Героя Соцтруда Мухаба Камбиева

26.05.2023 | 21:56
Сельский учитель, но вовсе не обычный: участник Великой Отечественной, Герой Социалистического Труда... В этом году исполнилось сто лет со дня рождения уроженца Каменномостского Мухаба Камбиева. Его призвали в Красную Армию в начале битвы с немецко-фашистскими захватчиками. Отучившись в летном училище, героически участвовал в боях. Вернулся в родное село и стал преподавать математику. Спустя 10 лет Камбиев возглавил образовательное учреждение, в котором когда-то учился сам. За успехи в деле обучения и воспитания школьников награжден золотой звездой Героя Социалистического Труда. О педагоге вспоминали в родном селе, где он жил и преподавал. Мухаб Камбиев вырастил целую плеяду учителей. За короткий срок создал высококлассный коллектив. Его педагогический опыт был признан новаторским, его перенимали не только в школах Кабардино-Балкарии, но и в других регионах большой страны. Он был примером для всех, рассказал выпускник первой каменномостской школы – ныне руководитель Зольского района Руслан Гятов. Выпускники разных лет с благодарностью вспоминали своего учителя, который открыл им дорогу в большую жизнь. В местном ДК показали документальный фильм ГТРК «Кабардино-Балкария» о прославленном педагоге «Перед именем твоим…».   https://t.me/vestikbr
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