В Заюково ремонтируют поликлинику и строят новый корпус

В селе Заюково обновляют первичное звено здравоохранения - ремонтируют поликлинику и возводят новый корпус. После модернизации медучреждение объединит все подразделения и повысит качество обслуживания.
Каток уплотняет основание будущего корпуса поликлиники в Заюково. Здесь уже готовят котлован под двухэтажную пристройку. Работу не останавливают даже на день: пока снаружи действует тяжелая техника, внутри основного здания идет демонтаж и перепланировка помещений.
На время реконструкции прием пациентов перенесли на несколько площадок: специалисты принимают в Доме культуры и здании сельской администрации. Стационарный флюорограф временно отправили в Атажукино, а к жителям Заюково регулярно приезжает мобильный диагностический комплекс.
Зданию поликлиники почти полвека. За десятилетия здесь проводили лишь косметические ремонты. Теперь оно впервые переживает масштабную реконструкцию. Лечебное учреждение обслуживает жителей сразу четырех населенных пунктов. Долгие года из-за нехватки помещений специалисты были вынуждены вести прием в разных зданиях. После капитального ремонта все подразделения объединят под одной крышей, что сделает медицинскую помощь гораздо удобнее как для посетителей, так и для врачей.
После реконструкции поликлинику оснастят современным медицинским оборудованием, у каждого специалиста появится отдельный кабинет. Будет действовать женская консультация. Обновят и прилегающую территорию. Завершение работ приведет к полноценной модернизации учреждения, которое будет соответствовать всем современным стандартам оказания первичной медицинской помощи.
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