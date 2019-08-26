В выборах депутатов Парламента КБР 8 сентября примут участие и наблюдатели, назначенные от Общественной палаты республики — 2019.08.26

На каждом избирательном участке независимые общественные наблюдатели будут обеспечивать полномасштабный контроль за ходом голосования и подсчетом результатов. Один из главных критериев отбора – человек не должен состоять ни в одной партии. Для прошедших отбор, а их более 700 человек, в эти дни проводят обучающие семинары в Нальчике и в районах республики. На каждый избирательный участок будут назначены по два общественных наблюдателя. Работать они будут поочерёдно, в соответствии с требованиями законодательства.