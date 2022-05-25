В Вольном Ауле ведётся капитальный ремонт филиала первой поликлиники Нальчика

В Вольном Ауле продолжается капитальный ремонт филиала первой поликлиники Нальчика. В программу модернизации первичного звена здравоохранения учреждение вошло в прошлом году. Капитальный ремонт уже завершают на втором и на третьем этажах здания. Здесь заменили лифт, системы отопления и освещения, полы, оштукатурили стены. На днях начнут обновлять первый этаж. По плану на первом этаже станут работать процедурные, кабинеты для проведения ЭКГ и оказания неотложной помощи. Здесь же станут брать кровь на анализ. На втором и третьем разместят участковых и специалистов узкого профиля. Несмотря на ремонт, пациентов продолжают принимать. Ну а завершится капитальное обновление в конце этого года.