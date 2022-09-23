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В военкомате Кабардино-Балкарии обсудили организацию частичной мобилизации

В военкомате Кабардино-Балкарии обсудили организацию частичной мобилизации

23.09.2022 | 22:47
Встречу с журналистами военный комиссар Кабардино-Балкарии начал с развенчивания слухов. Сейчас в интернете распространяется очень много недостоверной информации – якобы на спецоперацию отправляют всех. Это не правда, подчеркнул Дмитрий Пахомов. На самом деле частичной мобилизации подлежат военнослужащие первого разряда и первой категории. Призвать могут граждан, состоящих на воинском учете –стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей и механиков, а также тех, у кого есть боевой опыт. Призыву не подлежат срочники и студенты. Отсрочку дают тем, кто признан временно негоден к военной службе по состоянию здоровья на срок до полугода и сотрудникам правоохранительных органов. Бронь также могут получить будущие отцы, если срок беременности супруги превышает 22 недели. Призывать не будут также тех, у кого на иждивении трое детей до 16 лет и тех, чьи родственники по состоянию здоровья нуждаются в постоянном уходе… О тех, кто временно не годен или не подлежит службе, рассказал начальник Центра военно-врачебной экспертизы Аслан Шонтуков. Граждане, которых призывают в рамках частичной мобилизации, получают все права и льготы, как и военнослужащие по контракту. По вопросам частичной мобилизации в Республиканском военкомате открыли “горячую линию”. Горячая линия Военного комиссариата КБР 8 (988) 724-34-98   https://t.me/vestikbr
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