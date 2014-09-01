В Урванском районе столкнулись маршрутная «Газель» и «Лада-Калина»





Сегодня утром на трассе «Кавказ» возле селения Урвань столкнулись маршрутная «Газель» и «Лада-Калина». В результате аварии 72-летней женщине потребовалась помощь врачей. Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель легковушки остановился в разрешенном месте для поворота, после чего в «Ладу-Калину» врезалась «Газель». В итоге пожилую пассажирку – одну из 13-ти сидевших в маршрутке – доставили в лечебное учреждение. Медосмотр показал, что угроз для жизни и здоровья пострадавшей нет, женщину отпустили домой. Ещё одна авария с участием «Газели» произошла 1 мая в Нальчике на улице 2-й Таманской дивизии. ДТП попало в объектив любительской камеры. Водитель «Ауди» превысил скорость и влетел в грузовик. К счастью, никто не пострадал.